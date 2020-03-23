Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості екс-прем'єра Олексія Гончарука та інших чиновників Кабміну

Про це САП повідомила на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net. У заяві прокуратури зазначається, що кримінальне провадження порушено за фактом службової недбалості посадових осіб.

Наголошується, що Олексій Гончарук, який до березня займав пост прем'єр-міністра України, отримував листи від Ради національної безпеки та оборони з проханням обмежити експорт і реекспорт продукції, яка необхідна для реалізації заходів по недопущенню розповсюдження коронавіруса в Україні.

У заяві САП наголошується, що Кабмін фактично проігнорував рекомендації РНБО, так як обмеження не були введені, а вищевказані заходи не були реалізовані. Відомо, що застереження прем'єру відправляли двічі – 31 січня і 8 лютого 2020 року. В САП також додали, що розслідуванням буде займатися Державне бюро розслідувань. Гонаруку загрожують не дуже хороші перспективи.

Як відомо, в Україні заборона на вивезення медичних товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом, була введена тільки в березні. Але Митна служба оформляла експорт аж до 11 березня, в результаті чого приватні компанії вивезли 980 тонн дефіцитних масок за кордон.

Зазначимо, що українці прохолодно відреагували на ініціативу САП, заявивши, що відкрити справу – не значить довести її до кінця.

«Ой, щось не віриться в результативність розслідування, хоча дуже хотілося б для наочності», «Таке однозначно вітається! Але головне, щоб був результат!», «Возбудиться то возбудились. Вопрос: доведут ли до конца?)», - пишуть користувачі мережі.

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