Український олігарх Ігор Коломойський відмовився допомогти владі в боротьбі з коронавірусом

Про це, з посиланням на джерело, повідомило видання «Українська правда». Під час зустрічі олігархів, на якій президент України Володимир Зеленський попросив бізнес допомогти країні подолати епідемію, Коломойський знайшовся, що відповісти.

«Коломойський послухав президента і відповів, що з радістю допоміг би, але в нього заблоковані рахунки», - розповів виданню один із бізнесменів, який був на зустрічі.

Нагадаємо, що 16 березня Зеленський таємно зібрав в Офісі президента олігархів і крупних бізнесменів. Він розраховував на підтримку великого бізнесу в розмірі 12−13 млрд гривень. Ці гроші повинні були піти в спецфонд для закупівлі медикаментів. Крім цього, президент просив олігархів допомогти людьми, адже багато з них є власниками великих підприємств. Він попросив залучати до вирішення проблем на місцях професійних менеджерів.

Як відомо, на зустрічі із Зеленським крім Коломойського був також Рінат Ахметов, Олександр Ярославський, Віктор Пінчук та інші.

Користувачі мережі двояко відреагували на новину.

«Керувати областями вже майже офіційно поставлені олігархи! Ось вже докерувався Зеленський!», «А чому - куратори, мені більше подобається – няні», «Ключовими фігурами в українській політиці Зеленського стала відверта погань: Аваков і олігархи. Он Коломойський вже стоїть з простягнутою рукою: дайте йому вкрадені 155 млрд гривень і він нам «з радістю допоможе», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що відомого бізнесмена знайшли з простреленою головою у центрі Києва: «Працював з ворогом Коломойського».

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розкритикував президента: у Зеленського є особливий стиль – він ніколи не кидає негідників.

Також Politeka писала, що Лесєв розкрив, як МАУ Коломойського наживається на біді українців через коронавірус: «Бридко».