Привезені в Україну тести не є абсолютною панацеєю від коронавірусу, оскільки деякі з них показують помилковий результат

Як повідомляє Politeka, про це заявив телеведучий і журналіст Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу «112.Україна» (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

«Нам до "порятунку" ще дуже далеко. Потрібно пережити спочатку епідемію. Можу сказати, що наступне: якщо це ПЛР-тести, то це одне. Якщо експрес-тести - зовсім інше. Тому що ефективність останніх менше. Є так званий "золотий стандарт": RT-PCR. І всі країни просунулися в області швидких тестів там. Вони скоротили час виявлення хвороби з чотирьох годин до години. Особливо в Кореї. Там проводиться від 12 до 20 тисяч тестів в день. І вони доставляються в багато країн», - зазначив він.

За це розповів Пальчевський, хто є амбасадором у боротьбі з коронавірусом. Як виявилося, це далеко не Китай.

«Корея і Тайвань - дві країни, де успішно йде боротьба з коронавірусом. Вона пов'язана з тим, що уряд створив систему державних друкованих лаборатрий, включивши їх у загальну систему досліджень. І відповідно, їх забезпечивши», - підкреслив він.

Наявність експрес-тестів в Україні, вважає Пальчевський, це добре. Але це не обнадійлива перспектива.

«У нас, якщо ми будемо покладатися на експрес-тести, можу сказати, є результати. Але не обнадійливі. Тому що багато пацієнтів, які отримали негативні тести на швидкому тесті, виявилися потім з підтвердженим діагнозом після тесту, який проводився в Німеччині», - уточнив він.

Запорука успіху в боротьбі з коронавірусом, стверджує Пальчевський, полягає в одному простому принципі.

«Кількість тестів, що вже зробили - сміхотворно. На вчорашній день - близько 700. Це смішно, тому що в Європі вже було зроблено близько 70 тисяч тестів. В Німеччині - більше 200 тисяч. І взагалі - весь успіх залежить від того, наскільки чітко ми розділимо людей: хто перехворів, хто є переносником, від здорових людей», - розповів він.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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