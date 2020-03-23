Олександр Дубінський поділився скандальними деталями з біографії фаворита міністра охорони здоров'я Іллі Ємця на місце "смотрящого" в закупівельне агентство МОЗ

Нардеп від «Слуги народу» опублікував показовий документ.

«Ознайомився з біографією фаворита міністра охорони здоров'я Ємця, якого той хотів влаштувати «смотрящим» в закупівельне агентство МОЗ. Вважаю, що це занадто низька посада для такого кадру. Крадії їжу у нас затребувані в якості директора Незалежного антикорупційного бюро», - написав Дубінський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у глави МОЗ України Іллі Ємця виникли розбіжності з Офісом президента. Про це повідомило джерело в оточенні міністра, коментуючи інформацію про його відставку.

Є кілька причин, чому Ємець має намір покинути пост. Зокрема, Моз отримує недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом, в тому числі на фізичний захист лікарів і необхідне обладнання для кабінетів інтенсивної терапії.

Крім того, Ємець не згоден з ситуацією, що йому нав'язують "зверху" кадрову політику в міністерстві: мова про заступників з числа підприємців від медицини.

Також міністр виступає проти реформи у нинішньому вигляді. Ємець впевнений, що її потрібно відкласти на 6-12 місяців, переглянути ідеологію, інакше "медицину чекає колапс".

"Пан Ємець – шанований у своїх колах фахівець. Міністру не потрібні формальні посади, тому в ситуації, коли йому не дозволяють зайнятися порятунком країни, вихід один – відставка", – заявило джерело.

Раніше ми повідомляли про те, що Ємець має намір подати у відставку, в понеділок, 23 березня, в своєму Фейсбук повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Ситуація викликала переполох в мережі. Однією з ймовірних причин відставки може стати небажання президента Володимира Зеленського вводити надзвичайний стан в країні, на якому наполягає Ємець. Також називалася гіпотеза, що Ємець просто не хоче очолювати міністерство у той час, як почнуть вмирати від коронавіруса українці.

Нагадаємо, відставка голови МОЗ Ємця, в Офісі Зеленського гримить скандал: що сталося насправді.

Як повідомляла Politeka, голова Моз написав Зеленському таємне повідомлення, спливло листування.

Також Politeka писала, що голова Моз Ємець зібрався у відставку, хто займе його місце: термінове заяву.