Влада почала переслідувати журналіста Андрія Пальчевського в помсту за відкриту критику неготовності чиновників і керівництва країни до епідемії

Як повідомляє Політрада, днями ряд ЗМІ поширив нічим не підтверджену інформацію про те, що приватна клініка Eurolab, власником якої є український телеведучий і підприємець Андрій Пальчевський, нібито приховала інформацію про позитивні результати тестів на коронавірус.

Пізніше в Києві поліція відкрила кримінальне провадження проти приватної клініки, яка при отриманні позитивного результату на коронавірус не повідомила про це відповідні державні установи. Про це повідомили в прес-службі МВС, при цьому не уточнивши, про яку клініку йде мова. Очевидно, шляхом кримінального переслідування влада намагається чинити тиск на власника клініки.

У свою чергу, в Eurolab опублікували відкритий лист медперсоналу до киян і мера столиці Віталія Кличка. У ньому працівники клініки нагадали, що не розголошують дані про пацієнтів, але підкреслили, що про позитивні результати тестів вони повідомили санітарні органи України в установленому порядку, а також передали всю необхідну документацію про пацієнтів у відповідні органи.

Відзначимо, що власник клініки Андрій Пальчевський з самого початку широко висвітлював ситуацію з пандемією коронавірусу і відкрито критикував українську владу за недостатні заходи для запобігання епідемії в країні. По всій видимості, ця кампанія з дискредитації клініки стала спробою влади в прямому сенсі слова закрити рот її власнику, який не перестає розкривати реальну ситуацію в країні.

Нагадаємо, клініка Eurolab різко відповіла на маніпулятивні звинувачення.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розповів про заробітчан, які прориваються в Україну з Польщі.

Також Politeka писала, що Пальчевський попередив українців щодо тестів на коронавірус.