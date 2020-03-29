На тлі епідемії коронавіруса Кабмін пропонує оновити бюджет України

Як передає Рoliteka.net, про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Після детального перегляду та аудиту всіх бюджетних програм ми плануємо зберегти фінансування в повному обсязі для наших аграріїв і фермерів. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників не буде зменшена ні на гривню і складе лише в цьому році 4 млрд грн", – зазначив він.

Крім того, за словами Шмигаля, продовжиться фінансування реформи оборонно-промислового комплексу, його витрати збережені на рівні 2,5 млрд грн.

Також у Кабміні обіцяють зберегти на колишньому рівні фінансування будівництва і ремонту доріг в Україні.

При цьому на розвиток мережі автомобільних доріг збираються виділити 37,3 млрд грн, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарство заплановано 21,8 млрд грн.

Серед програм, які уряд пропонує збільшити – це виділення додаткових 1,6 млрд грн на реструктуризацію вугільної галузі. Загальний обсяг програми – 3,6 млрд грн.», - написав прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, Кабмін запропонував урізати зарплати чиновників удвічі.

Якщо рішення буде прийнято, то воно стосується чиновників, які отримують зарплати, які, до речі, називають "космічними" - у розмірі 10 мінімальних, тобто 47 тисяч гривень.

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