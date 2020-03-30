Если бы не глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, то 8000 украинцев въехали бы на Родину без проверки на коронавирус

Украинской власти не хватает координации в борьбе с эпидемией коронавируса, поэтому мы видим такие странные решения, когда эвакуированных из Китая везут на карантин в Новые Санжары и, в то же время, десятки тысяч человек въезжают в Украину без какой-либо проверки.

Об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире «112 Украина», комментируя действия украинской власти в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Потому что, с одной стороны, вводятся ограничения и карантин для тех, кто находится в государстве. А с другой, никакого карантина нет в отношении тех, кто приезжают извне страны», - объяснил эксперт.

Михаил Чаплыга напомнил, что 27 марта в Украину прибыли около 8000 человек – и до последнего времени их пускали в страну без какой-либо проверки.

«Например, сегодня мы получим еще 8 тысяч людей, которые прибудут из стран, в том числе, из Соединенных Штатов, из Канады, которые уже признаны топовыми странами-рассадниками этой болезни.

Давайте посмотрим, что минимально могло сделать государство? Минимально две вещи могло сделать – карантин и тестирование. У нас тестирования такого быстрого до сих пор не было на границе – и это была огромная проблема», - сообщил эксперт.

И только после того, как глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук предложил прямо в аэропорту проводить экспресс-тесты на коронавирус, Госпогранслужба приняла такое решение, пояснил Чаплыга.

«Несколько дней назад один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Медведчук предложил, что если заезжают эти люди, давайте делать экспресс-тесты на въезде», - отметил эксперт.

Чаплыга заявил, что благодаря предложению Виктора Медведчука новых пассажиров, прилетевших в украинские аэропорты, будут сразу же тестировать на коронавирус.

«Слава Богу, власть имеет уши и иногда даже слышит. Поэтому уже сегодня будут всех (прилетевших из-за границы, - Ред) будут тестировать этими быстрыми тестами. И это хотя бы какая-то гарантия. По крайней мере, уже будет понятно, есть ли у человека подозрение или нет. Человек будет пытаться себя лечить и обезопасить своих близких», - отметил эксперт.

Чаплыга вспомнил, что еще несколько дней назад у власти вообще не было никакой процедуры по диагностированию коронавируса для украинцев, прибывших из-за рубежа.

«Тогда этот вопрос был поднят одним из лидеров ОПЗЖ Медведчуком, который сказал, что давайте мы хотя бы тесты какие-то будем проводить», - отметил эксперт.

«Если у нас нет других механизмов влияния на это все, давайте хотя бы человек, которому провели тест, будет понимать, есть подозрение или нет», - сообщил политэксперт Михаил Чаплыга.