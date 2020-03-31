Верховна рада України прийняла законопроект про ринок землі

За ухвалення документа проголосували 259 нардепів.

У підсумку, кістяк у цьому голосуванні склали "Слуга народу", "Євросолідарність" та "Голос". Нуль голосів за ринок землі дали "Оппоплатформа", "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє".

Українці формування такої коаліції" прокоментували по-різному: деякі вже охрестили владу"зрадниками".

"Ось і пояснення нашому карантину", "ЗЕ здав всіх. Дуже сумно.", "Нас продали, як і Крим поки був майдан. Ось і землі поки вірус гуляє нас продають. Ось навіщо цей вірус. А нас за лохів мають", - писали українці.

Але були й ті, які підтримали відкриття ринку землі в Україні.

"Закон прочитайте, а потім судіть. Земля в усьому світі продається та купується. Це тільки пострадянський простір нишком крав землю у своїх людей", "Ну не мелють вже нісенітниці, я не знаю, хто там і що там, але знаю одне, що Зеленський не прийшов, щоб зробити Україні боляче.", "Закон про землю підтримують всі розсудливі люди. Совок проти і проти ті, хто десятиліттями користувався землею безкоштовно.", - писали в коментарях.



