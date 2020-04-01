В Маріуполі можуть створити базу військово-морського флоту НАТО

Петиція з такою пропозицією була зареєстрована на сайті президента України від 27 березня.

«Рекомендую створити військово-морську базу для постійної дислокації флоту альянсу НАТО р. Маріуполь. У зв'язку з постійною загрозою і некоректною поведінкою країни агресора Росії», - йдеться у тексті петиції.

Її вже підписали 1405 осіб. Зазначимо, що за пащу на розгляд до президента, петиція повинна зібрати 25 тисяч підписів українців. До кінця збору голосів залишилося 87 днів.

Зазначимо, ініціативу активно коментують в Інтернеті.

«Як же так? Ваш мудрий Вождь говорив, що анексував Крим щоб там не було баз НАТО. Скоро вони будуть по всій російсько-українському кордоні!», «У РФ станеться розрив скрєп, по всій Росії - неконтрольований викид сірководню!», «Підписуємося та поширюємо! Нехай кац**ня на лайно зійде!», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що нове вторгнення в Україну Росія може здійснити з моря вже 2020 року. Таке попередження зробив експерт по морському праву Богдан Устименко. Він зазначив, що Росія готує навчання в Чорному морі, куди збирається стягнути сотні військових кораблів.

"Росіяни будуть проводити стратегічні військові навчання "Кавказ-2020" у вересні 2020 року відповідно. Планується стягнути в Чорне море близько сотні військових кораблів, у тому числі десантних. Сценарій вторгнення в Одесу, Миколаїв і Херсон у вересні поточного року не виглядає казковим", - зазначив експерт.

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