Глава держави Володимир Зеленський відреагував на несподівану госпіталізацію прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона

Відповідна публікація з'явилася в офіційному мікроблозі президента, передає Politeka.net.

Зокрема, Володимир Зеленський побажав британському прем'єру Борису Джонсону якнайшвидшого одужання.

"Залишайтеся здоровими, Борисе Джонсон. Ми всі хвилюємося за вас і бажаємо вам якнайшвидшого одужання! Разом ми подолаємо це", - написав глава держави у своєму офіційному мікроблозі Twitter.

Варто відзначити, що зараженого китайським вірусом Бориса Джонсона госпіталізували вчора, 5 квітня, до лікарні.

До цього прем'єр-міністр Великобританії перебував 9 днів в самоізоляції після того, як у нього лабораторно підтвердили діагноз.

За інформацією британських ЗМІ, главу уряду Бориса Джонсона госпіталізували у важкому стані і його підключать до апарату штучної вентиляції легенів.

Варто відзначити, що станом на ранок 6 квітня, в Україні зафіксовано 68 нових випадків зараження вірусом. Всього лабораторно підтверджено 1319 випадків.

Найжахливіша ситуація в Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Крім цього, від небезпечного вірусу померли 38 осіб.

Також варто зауважити, що з 6 квітня набули чинності нові правила карантину. Тепер українцям доведеться завжди носити з собою документи, а за відсутність маски/респіратора в громадському місці доведеться заплатити штраф від 17 тисяч гривень.

В уряді також уточнили, що церкви на період карантину не закриваються, але масові та релігійні заходи заборонені.

Дотримання заходів карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС і Нацгвардія. Також у роз'ясненнях підкреслили, що ходити по вулиці разом можуть не більше двох осіб. Виняток становлять випадки супроводу дітей незалежно від їх кількості. Українці у віці 60 років і старше поки повинні сидіти вдома.

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