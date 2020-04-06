Микола Тищенко вразив дивними міркування про те, де Україна може взяти гроші для бюджету
Скандально відомий народний депутат з фракції «Слуга народу» поділився своєю думкою про економічні проблеми в Україні. Відповідне відео опублікував у Фейсбук Андрій Лавров (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).
«У країні чорна діра – грошей немає. Ви цього не розумієте? Грошей немає…Все було вкрадено. Ну ми ж люди, ми ж українці…ну навіщо? Де взяти гроші, якщо їх немає? Ну де? Казна порожня. І тоді, якщо вона порожня, потрібно або зробити або підвищити податки або знайти і збирати податки там, де ми їх ніколи не збирали….або брати кредит», - раз у раз збиваючись запропонував на відео Тищенко.
Автор публікації не оцінив таких сумбурних ідей українського нардепа. Він звернув увагу на те, що сам Тищенко зараз перебуває при владі, а тому теж відповідає за ситуацію в країні.
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«Економіст нового покоління. А я думаю, че так все х**о? Там всі такі», - обурюється українець у підписі до відео.
Нагадаємо, «Слуга народу» Тищенко став фігурантом кримінальної справи: мова йде про мільйони доларів.
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