Володимир Зеленський звернувся до українців і висловився про хвилююче багатьох питання святкування Великодня в умовах карантину

Президент виступив з новим зверненням до українців увечері 7 квітня. Він розповів про те, що на цьому тижні в країну повинні прибути принаймні сім літаків з медичним вантажем для боротьби з «уханьським» вірусом. Він також розповів, що паралельно з цим Україна і сама починає нарощувати виробництво власних тест-систем ПЛР, а також медичних масок.

Президент нагадав про те, що з 6 квітня в країні почали діяти посилені правила карантину.

«Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації», - заявив президент.

Він також прокоментував хвилююче багатьох українців тему святкування Великодня. Президент пообіцяв забезпечити трансляцію богослужінь по телебаченню.

«Вже в цю неділю Великдень відзначатимуть християни західного обряду. Ми опинилися в ситуації, коли нам доведеться міняти свої традиції заради здоров'я і життя. Зі своєю сторони ми зробимо все, щоб забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. За часів коронавірусу кращий прояв такої любові - це не створювати небезпеку для здоров'я і життя ближнього», - заявив Зеленський.

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