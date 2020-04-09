Олігарх Ігор Коломойський гостро висловився про новий закон, який завадить йому повернути "Приватбанк"

Як повідомляє Politeka.net, він прокоментував ситуацію у Верховній Раді під час інтерв'ю "Новому часу".

Ігор Коломойський стверджує, що ніяк не вплинув на внесення понад 16 тисяч поправок до закону про банки, який також називають "антиколомойским". Пропозиції депутатів не дають прийняти законопроект, який є однією з умов для отримання нового кредиту від МВФ.

Деяких депутатів, які подали поправки, відносять до групи впливу Ігоря Коломойського. Сам олігарх заперечує, що пов'язаний з народними обранцями.

"Наскільки я знаю, вони симпатизують Україні. Я нікого ні про що не просив", - заявив він.

Коломойський додав, що особисто не знайомий з Антоном Поляковим, який вніс найбільше поправок - понад шести тисяч: "Знаю з преси, що це депутат, якого виключили із СН за те, що він говорив правду".

У той же час бізнесмен не заперечує, що зв'язується з депутатом "Слуги народу" Олександром Дубинським, який раніше працював на телеканалі "1+1": "Спілкуюся. Що тут такого".

Під час інтерв'ю олігарх зазначив, що не обговорював скандальний законопроект з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, чинна влада обрала "шлях в нікуди", як і їх попередники.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що між Ігорем Коломойським і Володимиром Зеленським почалася неоголошена війна, приводом для якої стало твердження "антиколомойского" закону. На думку аналітика, без цього законопроекту і траншу МВФ українська економіка сильно обвалиться.

Нагадаємо, кредитори МВФ висунули умови України, законів виявилося мало.

Як повідомляла Politeka, Зеленський пішов на угоду з Порошенком, щоб розорити Коломойського: "Нікого його разом".

Також Politeka писала, що розкрито умови договору України з МВФ, термінове заяву Зеленського: "Як тільки ми...".