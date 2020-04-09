Президент Туреччини Тайіп Ердоган подав приклад своєму українському колезі Володимиру Зеленському
Як повідомляє Politeka.net, на це у своєму пості Facebook звернув увагу політолог Юрій Романенко.
Напередодні Тайіп Ердоган заборонив продаж масок по всій Туреччині і в недавньому телезверненні пообешал, що їх будуть роздавати безкоштовно. Будь-який бажаючий може отримати засіб захисту від вірусів, відправивши запит на державному офіційному порталі або на сайті місцевої пошти.
До того ж, система охорони здоров'я в Туреччині прийняла екстрені заходи, медики тепер щодня роблять більше 20 тисяч тестів на китайських вірус.
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"Знайдіть відмінності, як говориться", - іронічно звернувся Юрій Романенко до користувачів соціальної мережі.
Варто відзначити, що українці активно відреагували на новину про заходи, прийнятих в Туреччині. Багато коментаторів прийшли до висновку, що Володимиру Зеленському і всій Україні варто повчитися у Ердогана, як боротися з пандемією.
"Я от теж не розумію, що заважає тим хто зараз оформляють протоколи і штрафують дати із собою за сто масок, що б вони безкоштовно роздавали перехожим у яких їх немає"; "Там і інші кроки Ердогана спрямовані на підтримку населення і економіки. І це при тому, що у них більш ніж адекватний карантин і відсутність істерики"; "Молодець Ердоган! Не те що дехто в уряді України :( Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень, але немає необхідності – Ляшко"; "Покажіть це Володі"; "Як кажуть в Одесі.. Дві великі різниці..)"; "А наші жлоби бар*ги наживаються", - пишуть користувачі соцмережі.
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