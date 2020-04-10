Він визнав, що все так і є!

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і виправдався за те, що останнім часом виглядає разом з командою втомленими

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу президента.

«Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомилися…», - зазначив він.

Далі Зеленський розповідає, що влада зробила для боротьби з вірусом з Китаю. Наприклад, з тієї ж країни прибуває «все необхідне».

За його словами, зараз чиновники планують внести зміни до бюджету, щоб допомогти українцям, які з-за вимушеного карантину залишилися без роботи.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні. У сьогоднішньому відеозверненні, присвяченому темі подолання COVID-19, Володимир Зеленський повідомив про те, що цього тижня до України прибуло 4 літаки з медичним вантажем, іще 4 мають прибути на вихідних. Паралельно, наголосив Президент, країна нарощує й власне виробництво засобів захисту. Крім того, Глава держави відзначив важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету, зокрема ті, завдяки яким: • суттєво збільшать виплати лікарям, які борються з коронавірусом; • здійснюватимуться виплати громадянам, котрі втратили роботу через карантин; • буде проіндексовано пенсії. Окремо Володимир Зеленський підтримав учителів, які долучилися до проекту «Всеукраїнська школа онлайн». «Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей», – наголосив Президент, коментуючи ситуацію з хейтерами, котрі почали писати образи на адресу українських учителів. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 10. April 2020

Крім того, Зеленський висловився про хейтерів, які критикують трансляцію уроків для школярів через телевізор і помилки, які допускають вчителі. За його словами, "страшно - бути ніким і самостверджуватися, принижуючи інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священним зобов'язанням написати гидоту на адресу українських вчителів».

Як повідомлялося раніше, дружина президента Володимира Зеленського Олена звернулася до українців у зв'язку з початком трансляції уроків для школярів, яка розпочнеться завтра.

Так, дітям розповіли, що уроки будуть транслюватися з понеділка по п'ятницю на різних телеканалах. Програму будуть показувати для учнів 5-11 класів. При цьому українці звернули увагу на дивний вигляд першої леді: складалося враження, що особа першої леді заплакане.

Крім того, українці не стрималися і поцікавилися у неї, як там в Швеції.

«Лена, як там Швеція? Видосик записала. У магазинах дорого?», «Ух, як же Перша Леді працює! Ух, прямо не спить і тільки допомагає, допомагає, допомагає! Поки правда за три неділі змогла зробити видосик на фотку. Але дайте їй 100 днів! Ух, трудяжечка», «Ми в родині принципово не дивимося телевізор і такого не маємо. Комп'ютер віднесли в ломбард. Як нам бути?», «Я не проти, тільки канали нехай розблокують!», - пишуть вони.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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