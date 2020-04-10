Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і виправдався за те, що останнім часом виглядає разом з командою втомленими
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу президента.
«Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомилися…», - зазначив він.
Далі Зеленський розповідає, що влада зробила для боротьби з вірусом з Китаю. Наприклад, з тієї ж країни прибуває «все необхідне».
За його словами, зараз чиновники планують внести зміни до бюджету, щоб допомогти українцям, які з-за вимушеного карантину залишилися без роботи.
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Крім того, Зеленський висловився про хейтерів, які критикують трансляцію уроків для школярів через телевізор і помилки, які допускають вчителі. За його словами, "страшно - бути ніким і самостверджуватися, принижуючи інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священним зобов'язанням написати гидоту на адресу українських вчителів».
Як повідомлялося раніше, дружина президента Володимира Зеленського Олена звернулася до українців у зв'язку з початком трансляції уроків для школярів, яка розпочнеться завтра.
Так, дітям розповіли, що уроки будуть транслюватися з понеділка по п'ятницю на різних телеканалах. Програму будуть показувати для учнів 5-11 класів. При цьому українці звернули увагу на дивний вигляд першої леді: складалося враження, що особа першої леді заплакане.
Крім того, українці не стрималися і поцікавилися у неї, як там в Швеції.
«Лена, як там Швеція? Видосик записала. У магазинах дорого?», «Ух, як же Перша Леді працює! Ух, прямо не спить і тільки допомагає, допомагає, допомагає! Поки правда за три неділі змогла зробити видосик на фотку. Але дайте їй 100 днів! Ух, трудяжечка», «Ми в родині принципово не дивимося телевізор і такого не маємо. Комп'ютер віднесли в ломбард. Як нам бути?», «Я не проти, тільки канали нехай розблокують!», - пишуть вони.
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