Глава держави Володимир Зеленський запевняє, що не впливає на силові структури

Про це він розповів у фільмі "Рік президента Зеленського", який був підготовлений Офісом президента і демонструвався в середу на українських телеканалах, передає Politeka.net.

За його словами, правоохоронна система потребує перезавантаження, але він не впливає на силовиків для реалізації своєї обіцянки про "посадках".

"Весна прийде – саджати будемо". Тут, по-перше, потрібно розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян говорить, де посадки? І я дійсно цього хочу, і це обов'язково буде. Але коли я починаю комусь з наших правоохоронців дзвонити, говорити, де результат, ми обіцяли людям, то інша частина громадян починає говорити, що це не мої повноваження", - стверджує Володимир Зеленський.

Глава держави також додав, що нібито дає можливість силовикам працювати без "телефонного права", але тоді деяка частина українців каже, що як правоохоронці роблять свою роботу, якщо немає результату і "посадок".

"Чого вони хочуть більше – посадок або впливу президента? Впливу президента на правоохоронні органи з тієї точки зору, що цю людину треба посадити, а цього не потрібно чіпати, немає", - запевняє президент.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський заявив, що глава держави повинен щотижня викликати глав силових відомств і питати про результати їх, і це хочуть бачити українці.

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