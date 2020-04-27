Матір екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Гіулі Аласанія відповіла на звинувачення в корупції

Відповідне відеозвернення Михайло Саакашвілі у своєму Facebook підписав як "Привіт Порошенківському убл*дку безпосередньо від моєї мами", передає Politeka.net.

Як відомо, в ефірі телеканал Zik вийшов сюжет, в якому телеведучий Сергій Поярков розмірковує на тему походження грошей на будівництво будинку екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Скандальний шоумен припустив, що мати Саакашвілі, навіть якщо б не їла, не пила і не ходила в туалет, то все одно не змогла б дозволити собі такий розкішний будинок. На гучні слова з боку Пояркова надійшла негайна відповідь з боку самої матері Саакашвілі - Гіулі Аласанії.

"Здрастуйте, я мама Михайла Саакашвілі Гіулі Аласанія. Я тільки що дізналася про те, що якийсь Поярков, висловився про те, що ділянка, на якій стоїть цей будинок, який ви бачите, придбаний мною. Справа в тому, що я професор, засновник і президент одного з найбільших приватних університетів в Грузії - це University of Georgia, зарплата моя вже протягом довгого часу складає близько 10 тисяч доларів в місяць, так що…", - впевнено заявила Гіулі у відеозверненні.

Вона також додала, що ділянка ця невелика, близько 10 соток, і протягом трьох років будинок будується, а його площа складає близько 100 квадратних метрів.

"Це зовсім невеликий будинок, так що я думаю, що я цілком могла собі могла дозволити побудувати цей невеликий будинок. Я все життя жила чесною працею і теж саме робив мій син, так що я ні в якому разі не дозволю ганьбити його і моє ім'я", - резюмувала мати Михайла Саакашвілі у відеозверненні.

Привіт порошенківському виродку напряму від моєї мами Привіт порошенківському виродку напряму від моєї мами — Привет порошенковскому ублюдку прямо от моей мамы Gepostet von Mikheil Saakashvili am Sonntag, 26. April 2020

Раніше Михайло Саакашвілі приголомшив словами про необхідність миру з Росією. На уточнюючий коментар журналістці про його антиросійську позицію, Саакашвілі відповів, що в цілому не проти миру з цією країною.

«Я абсолютний прихильник миру з Росією. Але той факт, що Зеленський запропонував мою кандидатуру, свідчить про те, що він за незалежну зовнішню політику», - розповів Саакашвілі.

Він підкреслив, що виступає за мир з Росією, однак тут же зазначив, що є різні умови досягнення цього світу.

«І ніхто проти миру з Росією не виступає, я повністю за мир з Росією, але є різні умови, при яких досягається цей світ», - заявив політик.

Нагадаємо, зустріч "слуг" Зеленського з Саакашвілі обернулася ганьбою, з'явилися кадри.

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі просить призначити його в Кабмін, «Слуги» розкрили деталі пригод.

Також Politeka писала, що радісний Саакашвілі оголосив українцям про повернення в Кабмін.