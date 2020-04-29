Глава держави Володимир Зеленський підписав закон про обіг сільськогосподарських земель, ухвалений Верховною Радою 31 березня

Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на сайт Офісу президента.

У прес-службі Зеленського підписання документа назвали «історичним моментом, на який чекала Україна всі роки своєї незалежності».

Закон запускає ринок землі і знімає мораторій на її продаж. Він почне діяти з 1 липня наступного року.

Згідно з документом, перші пару років купувати землю зможуть лише громадяни України, але не більше 100 га в одні руки. Потім наступні два роки дозволять купувати землю юридичним особам, не більше 10 тисяч гектарів в одні руки.

Продавати українську землю іноземцям чи ні, повинні будуть вирішити шляхом голосування на референдумі. Проте навіть тоді землі сільськогосподарського значення державної і комунальної власності іноземним резидентам продаватися не будуть.

Підписання скандального закону викликало негатив з боку українців у бік президента і його оточення. Люди впевнені в тому , що цей закон забере у них останнє.

«Зеленський, ти підписав собі вирок, який приведе у виконання народ», «Буде те, що було з ваучерами. Як кричали і в груди себе били, які ми будемо багаті, коли станемо власниками підприємств. Стали багатими купка олігархів. А нам дали по 100 гривень за наші підприємства», «У рабів ніколи не було землі», «Напевно, пора народу брати владу в свої руки гнати ту всю наволоч з України», «Почався розпродаж території. Криму немає, Донбасу немає, тепер і землі не буде. А під землею може бути газ, нафта та інші копалини. От і підуть разом з землею, а назад вже не повернеш, виродки. Зеленський продав Україну, навіть Янукович не посмів думати про це, а ця с*ка зрадила народ, який його годує», – пишутьу коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що 29 квітня, на вулиці Грушевського під Кабміном зібралися обурені підприємці, які вимагали завершення карантину 1 травня. Бунтівники підкреслили, що обмеження треба або знімати, або зробити однаковими для всіх.

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