Американські вчені зробили перші вдалі кроки в бік перемоги над вірусом з Китаю

Як повідомляє Politeka, про це розповів журналіст Андрій Пальчевський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

«Співаємо, тому що американська компанія Sorrento Therapeutics зробила перші вдалі антитіла проти вірусу з Китаю. 100% вірусу було уражено невеликими дозами препарату. Зараз перша фаза. Хочу підняти вам настрій – де щось відбувається», - зазначив він.

При цьому в Україні, стверджує Пальчевський, ситуація діаметрально протилежна.

«А у нас все як зазвичай відбувається в «укр варіанті». А саме – вночі працюють дискотеки без соціальної дистанції, масок. Зате з дівчатками, випивкою і так далі. Такий собі укро-карантин. А потім ми дивуємося, чи здивуємося, що ж у нас відбувається, а людей не пускають у метро. Ну не дурдом?» - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, журналіст Андрій Пальчевський запропонував рішення, для безпечного виходу з карантину.

"Злидні або вірус? Мені здається, що наша влада готує нам з цих двох зол обидва. І убогість і вірус. Для того, щоб не було вірусу потрібно як можна більше тестувати людей", - вважає журналіст.

Він нагадав, що минулого тижня помічник Володимира Зеленського, Кіріл Тимошенко повідомив про мільйон тестів, а тепер з'ясувалося, що це ті ж неробочі китайські тести.

Нагадаємо, Пальчевський жорстко розніс владу за скандал із масками з "Мрії": "Знову невдача, скільки можна влітати!"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський звернувся до Кличка: "Віталік, поки ти скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, всіх твоїх схематозников розженуть".

Також Politeka писала, що Пальчевський назвав головну проблему українців: "Коли нема чого жерти, ми терпимо, а за ідейку «помаранчеві краще блакитних» ми як ідіотики біжимо воювати"