Підозріла активізація бойовиків на Донбасі, ультиматуми ватажків й мобілізація місцевими військкоматами «резервістів» – тривожний дзвіночок для України

Такі дії можуть бути або «грою м'язами» для залякування Києва, або підготовкою до відновлення активної фази бойових дій. Політолог Олексій Голобуцький прогнозує два можливих варіанти розвитку подальших подій на сході країни, передає Диалог.UA.

Коментуючи заяви бойовиків про приведення «військ» в повну бойову готовність, які прозвучали синхронно з погрозами деяких російських політиків і пропагандистів, експерт не виключає, що Росія може готуватися до «маленької переможної війни» в умовах жорсткого скорочення можливостей бюджету, в тому числі і військового.

«Або Зеленський прогнеться, підуть обговорення «нових компромісів», подальший тиск влади на українську армію (командири вже зараз відмовляються брати на себе відповідальність за вогонь у відповідь навіть при найжорсткіших російських обстрілах, щоб не потрапити на лаву підсудних). Це послужить сигналом, що «маленька переможна» можлива. Або Зеленського примусять до жорсткого відсічі – і на цьому вся історія зі раптовою мілітаризацією завершиться, «ні, так ні». Росія зі спорожнілим мінімум на 40% бюджетом просто зосередиться на інших завданнях, а на Україну продовжить тиснути виключно інформаційними і політичними методами, не військовими», – розповів Голобуцький.

Однак у цій ситуації можливий і другий варіант розвитку подальших подій. На думку політолога, те, що відбувається зараз на Донбасі, може бути погодженою ініціативою бойовиків і російських силовиків, яка також безпосередньо пов'язана зі скороченням бюджету РФ, а значить – фінансуванням і самих терористів, а також їх «молодих республік».

«Лідери терористів і залучені силовики (тому що на окупованому Донбасі успішно заробляють собі зарплати, премії та нагороди та російські регулярні війська) вирішили спробувати довести Кремлю свою корисність і перспективність у питанні тиску на Україну – щоб їм зберегли утримання, нехай і урізане», – підкреслив співрозмовник.

Схема така ж, як і в першому випадку: якщо не вийде, до цього не повернуться через банальну відсутність ресурсів на щось більше.

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