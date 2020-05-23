Колишній президент України Петро Порошенко попрощався з близьким соратником Анатолієм Матвієнко

Як повідомляє Politeka.net, лідер партії "Європейська солідарність" опублікував фото з прощальної церемонії на своїй сторінці в Facebook і поділився своїми емоціями після трагедії.

Напередодні стало відомо, що колишній народний депутат з «Блоку Петра Порошенка» помер у 67 років. 23 травня колишній глава держави побував на похоронах, про що звітував у соцмережі. Як можна помітити на фото, Петро Порошенко стоїть у храмі гробу, на обличчі екс-президента - дизайнерська маска.

"Дуже важкий день для тих, хто знав Анатолія Сергійовича Матвієнка. Сьогодні ми проводжаємо його в останній шлях і віддаємо данину цьому світлому людині і його внеску в розвиток суверенної, незалежної української держави" , - написав політик. - "Він був справжнім борцем і справжнім патріотом. Покойтесь зі світом, Анатолій Сергійович".

У 2005 році Анатолій Матвієнко очолював Раду міністрів Автономної Республіки Крим. Він встиг побувати соратником відразу двох президентів України Віктора Ющенка та Петра Порошенка. У 2015 році нардеп відзначився конфліктом з колегою від «Радикальної партії» Андрієм Лозовим, який тоді пересувався на милицях. Коли обстановка загострилася, Олег Ляшко особисто відтягав свого депутата від члена "БПП".

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