Україна має всі шанси повернути Крим й окуповані території Луганської і Донецької областей

Таку думку в інтерв'ю порталу «Новини Донбасу» озвучив віце-прем'єр України, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він вважає, що першим в орбіту України повернеться саме Донбас. Якщо Крим – це «наземний авіаносець», який Росії стратегічно потрібен для присутності в Чорному морі, то з ОРДЛО все інакше.

«Донбас — це карта РФ, що тимчасово розігрується, в першу чергу, щоб утримати Крим. І треба це враховувати. І треба розуміти, що Донбас ми повернемо швидше, ніж Крим. Крим ми теж повернемо, просто всьому свій час. Це паралельні треки, але вони будуть рухатися», – пояснив політик.

За його словами, цим процесам суттєво сприятимуть жителі окупованих територій:

«Сьогодні в Російській Федерації дуже багато людей з українськими прізвищами, у тому числі і в армії. Тому що це козацька спадщина, ген. Навіть те, що відбувається на Донбасі, не може потрапити під матрицю Російської Федерації. Вона це не втримає, для неї це тимчасове явище».

Саме тому Росія це розуміє і не буде їх собі забирати.

Він упевнений, що чим швидше в Україні будуть створені добрі умови життя, тим швидше захочуть повернутися в неї жителі окупованих районів Донбасу.

Раніше ми писали про те, що «верхівка» «ДНР» і «ЛНР» готує собі шлях до відступу з Донбасу, купуючи житло в Росії і отримуючи паспорти РФ. При цьому що буде з простими людьми на розграбованих і злиденних територіях, владу турбує мало.

Ми також писали, що знаменитий режисер Сергій Лозниця пояснив, чому українці вперто опираються "руському миру". Він пояснив колосальну різницю між Росією і Україною на прикладі ставлення до загиблимх солдатів. Режисер нагадав, що росіяни намагалися приховати похорон «псковських десантників». У той же час, попрощатися з українським бійцем вийшли всім містом, з пошаною і повагою.

«І в цьому відношенні виявилася різниця, проявилася повагу до людини, яку не вдалося вбити радянській владі в силу того, що на частині території вона була всього лише 45 років і не така жорстока», - зазначив Лозниця.

Нагадаємо, Рибчинський пояснив, як конфлікт з Росією пішов на користь українцям.

Як повідомляла Politeka, жителі "ДНР" збунтувалися, намагаючись прорвати" кордон.

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