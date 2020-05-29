Президент Білорусі Олександр Лукашенко зганьбився словами про наступного президента країни
Як повідомляє Politeka, про це він расскаал під час спілкування з місцевими журналістами.
«Дивлюся на цю статтю. І вже вуха стирчать у цієї людини. Він навіть не кандидат в президенти, за дружину там дбає. Розуміє ж, що за дружину ніхто не проголосує в Білорусі. Ось я часто кажу: Наталія Іванівна, за тебе теж не проголосували б, хоча ти запеклий вже, готовий президент», - зазначив він.
Більш того, Лукашенко додумався сказати, що Конституція країни «не під жінку».
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«Конституція не під жінку. І у нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. Тому що у нас за Конституцією президент володіє сильною владою. У нас Президент - не Литва. Там президент, була Даля Грібаускайте, прийшла, поулыбалась, посиділа і пішла. Ні за що не відповідає, тому що там парламентська республіка. У нас - ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний», - підкреслив він.
Разом з тим президент Білорусі розповів, що у кандидатів-жінок у президенти дуже добре організований збір підписів.
«Вони тихо, спокійно збирають ці підписи. Нещодавно поцікавився - ці жінки зібрали більше підписів, ніж всі мужики, які в інтернеті піаряться», - уточнив він.
Нагадаємо, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником.
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