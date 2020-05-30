Екс-президенту Петру Порошенку не уникнути покарання, а, можливо, і в'язниці

Такий прогноз для "Главреда" зробив астролог Влад Росс, який свого часу передбачив перемогу Володимира Зеленського на виборах.

Фахівець упевнений, що п'ятий президент України на цей час має імунітет.

"за моїми відомостями, є якийсь пакт, домовленість: Україні виділять новий транш МВФ, тільки якщо вона прийме "банківський закон і закон про ринок землі, що вже зроблено, а також якщо Порошенко буде залишатися на волі. Так що такий домовленістю і вимогою Заходу він поки що захищений", – зазначив астролог.

В той самий час Росс стверджує, що так триватиме не довго, адже зірки відвернуться від Порошенка.

"У Порошенка вже простежується небезпечна тенденція, яка, в кінцевому підсумку, призведе до того, що він буде змушений втекти з України. Восени в його гороскопі включиться будинок закордону: Місяць буде між Сатурном (що пов'язано з в'язницею) і Плутоном (що пов'язане зі спалюванням мостів) – в будинку закордону", - зазначив він.

Також астролог впевнений, що екс-президенту в такому разі вже не допоможе нічого.

"Таке положення планет в гороскопі говорить про те, що людина буде змушений тікати. І ніякі домовленості, ніяка захист Заходу його не врятує – до того моменту з'являться настільки вагомі й незаперечні докази порушень закону Петром Порошенком, що просто неможливо буде залишити все, як є, і не посадити його", - запевняє фахівець.

Але Росс вважає, що до в'язниці справа не дійде, оскільки Порошенко встигне втекти за кордон.

"Втеча може відбутися після президентських виборів у США. У Порошенка 26 вересня, в день його народження, включиться вкрай напружений соляр, і десь наприкінці 2020 року йому доведеться втекти", – сказав він.

До речі, політолог Олександр Кочетков раніше висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський при всьому бажанні нічого не зможе зробити зі своїм попередником Петром Порошенком.

"Поведінка Порошенко – неявка на допит в ГБР за картинами і одночасне проведення виставки – відкрита демонстрація того, що він не боїться кримінального переслідування з боку будь-яких українських силовиків – НАБУ, ДБР, Генпрокуратури", - зазначив експерт.

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