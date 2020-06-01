25 нардепів-мільйонерів використовують бюджетні гроші для оплати оренди житла в українській столиці

Про це повідомили у Комітеті виборців України, провівши перевірку декларацій нардепів. Як стало відомо, в розпал карантину, в квітні 2020 року, 52 нардепи отримали компенсацію на оренду житла. З них 25 осіб є мільйонерами, а 19 депутатів належать до фракції «Слуга народу».

Згідно з законом, народні депутати, у яких немає свого житла в Києві або в межах 30 кілометрів від меж міста, мають право на щомісячну виплату компенсації. Зараз це близько 20 тисяч гривень. Ці гроші виплачуються нардепам незалежно від їх фінансового положення. Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що депутати могли б обійтися без компенсації на оренду житла, але схоже, колеги по фракції його не послухали.

Як зазначили в КВУ, в список мільйонерів потрапили нардепи, у яких, згідно з деклараціями, є грошові активи на суму понад 1 млн гривень. Серед тих, хто одержує компенсацію засвітилися Олександр Трухін (задекларував 21,7 млн грн),

Артем Кунаєв - 9,9 млн грн.

Степан Чернявський - 9,6 млн грн.

Павло Якименко - 9,4 млн грн.

Олександр Салійчук - 8,6 млн грн.

Євген Петруняк - 7 млн грн.

Олексій Ковальов - 6,9 млн грн.

Федір Веніславський - 6,8 млн грн.

Богдан Торохтій - 6,4 млн грн.

Андрій Костін - 4,8 млн грн.

Олександр Аліксійчук - 4,3 млн грн.

Геннадій Касай - 4,1 млн грн.

Олександр Горобець - 2,9 млн грн.

Ганна Лічман - 2,6 млн грн.

Артем Черноморов - 2,5 млн грн.

Максим Зуєв - 2 млн грн.

Едуард Прощук - 1,9 млн грн.

Дмитро Нальотов - 1,6 млн грн.

Олена Копанчук - 1,2 млн грн.

Якщо враховувати грошові активи дружини, то в перелік депутатів-мільйонерів потрапляє також скандальний нардеп Максим Бужанський.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що в квітні на компенсації було витрачено 1,2 млн гривень. Це бюджетні гроші, які витрачають депутати-мільйонери в той час, як українці поголовно зубожіють через карантин і втрату роботи. У мережі з цього приводу виникла бурхлива дискусія.

«Так робили завжди і всі депутати України, ще й допомогу не соромляться виписувати...напевно на "сигарети" або дівчат», - пишуть користувачі мережі.

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