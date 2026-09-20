Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області знову доступне: «Карітас Одеса УГКЦ» відкрив реєстрацію на програму, що відшкодовує переселенцям оренду житла та комунальні послуги протягом шести місяців.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області знову відкрите для реєстрації: програма компенсує переселенцям оренду житла та оплату комунальних послуг протягом шести місяців.

Переїзд із рідного міста — завжди непросте рішення, особливо коли до нього змушує війна. Багато людей до останнього залишаються вдома, але безпека та можливість зберегти спокій для себе й близьких часто стають важливішими. Нове місто, пошук житла, фінансові труднощі та оформлення документів лягають великим тягарем на родину.

Про відкриття реєстрації на програму підтримки оренди повідомляє «Карітас Одеса УГКЦ». Це проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V». Крім фінансового відшкодування оренди та комуналки, учасників безкоштовно супроводжуватимуть кейс-менеджерка та юрист проєкту — вони допоможуть із підготовкою документів, поданням заяв та іншими питаннями.

Хто може подати заявку

До участі запрошують одразу кілька категорій. Насамперед це внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Одеси або Одеського району після 1 січня 2026 року. Подати заявку можуть і ВПО, що опинилися у кризовій ситуації або проживають у незадовільних житлових умовах.

Окремо програма відкрита для переселенців, які живуть у місцях колективного перебування. Долучитися можуть також репатріанти, що повернулися в Україну, але їхнє помешкання залишилося на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Як звернутися

Деталі програми повідомляють за телефоном 050 710 03 27 у будні дні з 10:00 до 16:00. Благодійники наголошують: вони хочуть, щоб люди, змушені залишити свої домівки, мали більше підтримки, стабільності та відчуття безпеки на новому місці.

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