У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення водою. Мешканців просять заздалегідь перевірити батареї, щоб уникнути протікань.

Підготовка до опалювального сезону у Луцьку виходить на фінальний етап — уже з 23 вересня комунальники почнуть заповнювати батареї водою. Йдеться про внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків міста.

Про старт заповнення систем повідомило ДКП «Луцьктепло», пише «Конкурент». Мешканців просять заздалегідь звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем і переконатися, що вони герметичні.

Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань та інших проблем під час пуску теплоносія. Послідовність заповнення систем у будинках узгоджуватимуть із начальниками теплових районів.

Що мають перевірити мешканці

Перед тим як батареї наповнять теплоносієм, жителів багатоповерхівок просять оглянути радіатори, крани та з'єднання. Головне — переконатися, що система не протікає, а всі вентилі працюють справно.

Відповідальні за будинки особи мають також повідомити про виконання підготовчих робіт. Лише після такого звіту комунальники почнуть заповнювати систему опалення водою.

Куди звертатися за уточненнями

Якщо виникнуть питання щодо заповнення систем опалення, можна зателефонувати начальникам теплових районів:

1-й тепловий район — Микола Шинкарук: 050 438 18 65;

2-й тепловий район — Олег Романюк: 050 438 94 48.

Заповнення внутрішньобудинкових систем — один із завершальних етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Напередодні ДКП «Луцьктепло» вже анонсувало зміни в роботі підприємства на зимовий період.

Раніше Politeka повідомляла, зміна графіка поїздів у Луцьку: «Укрзалізниця» розповіла, коли курсуватиме додатковий Інтерсіті.

Також Politeka повідомляла, допомога ветеранам у Луцьку: служби об'єдналися в єдину систему підтримки.