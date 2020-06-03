Народний депутат Суто Мамоян пояснив деякі позиції у своїй декларації про доходи за 2019 рік



Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував Телеграм-канал "Зрада чи Перемога".



"Народний депутат дуже смішно пояснює свою декларацію, в якій - два крузака за 20 тисяч гривень (биті), дві квартири (мама подарувала), купа грошей, що не відповідає зарплаті (тато подарував)", - йдеться в повідомленні.

На питання про те, чи можна навіть пошкоджені автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 200 купити за 20 000 гривень, депутат сказав:

«Вони були биті. На автобазар можете поїхати і подивитися»

Мільйонним станів готівкою він теж знайшов пояснення:

«Мені батько зробив подарунок. Можете у батька взяти декларацію і подивитися. Я у нього працював в компанії, працював все своє життя», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше екс-президент України Петро Порошенко також задекларував доходи за минулий рік. Сума становила 772 960 000 гривень, повідомляє його прес-служба. В той самий час, екс-президент сплатив майже 188 мільйонів гривень податків.

Наголошується, що основну частку його доходів, а це близько 606 мільйонів склали дивіденди, які не виплачувалися з 2014 року, і накопичена сума була отримана політиком лише в кінці 2018 - початку 2019 року з метою фінансування його передвиборчої кампанії.

Крім того, 33 мільйони 84 тисячі гривень Порошенко отримав від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку. Майже 16 мільйонів гривень складають відсотки за депозитами.

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, в минулому році скоротилася до 28. Права кінцевого бенефіціара інших компаній передані і відображені в декларації сина екс-президента Олексія Порошенка.

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