В РФ готується спецоперація, щоб домогтися запуску води в Крим

Як передає Politeka.net, таку думку озвучила телеведуча і блогер Лариса Волошина на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, до цього вже з'явилися перші передумови.

"У дні, коли на кордоні з окупованим Кримом зник український військовий, такі питання виглядають, як інформаційна арт-підготовка. Примітно, що 27 квітня росіяни вже викрадали прикордонника і тортурами намагалися схилити його до співпраці", - зазначила вона.

Також вона пов'язує останню заяву Наталії Поклонської, яка вимагала  зняття Україною блокування подачі води в анексований Крим.

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"Російська інформаційно-диверсійна компанія здійснюється, в тому числі з допомогою партнерів всередині України. Навіть якщо друге за місяць викрадення українського військового російськими окупантами і не привід для головнокомандувача зробити заяву, більшість експертів розуміють, що мова може йти про спробу противником отримати інформацію", - запевняє телеведуча.

У підсумку все може закінчиться бойовими діями, вважає Волошина.

"Інформація може бути використана для початку прямих військових дій з метою примусити відновити водопостачання. Ситуація більш ніж небезпечна", - зазначила вона.

Нагадаємо, в перших числах червня у водосховищах окупованої Росією Криму залишилося трохи понад 85 млн куб. води, що в 4 рази менше їх місткості.
В Кримських горах опадів було катастрофічно мало: на Ай-Петрі 3 мм (4% норми), на Ангарському перевалі 25.9 мм (34% норми). У зв'язку з відсутністю дощів, в басейнах більшості річок рівні води знизилися.
 
Тільки на річці Салгир, що знаходиться біля села Піонерське 25 травня, в результаті випадання сильного дощу, рівні води на деякий час підвищувались на 33 см, а максимальне споживання води при цьому досягло 4,25 куб. м/сек».
 

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, Поклонскую прорвало після парі про повернення Криму: "хто сунеться на нашу землю...".

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