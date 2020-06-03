В РФ готується спецоперація, щоб домогтися запуску води в Крим
Як передає Politeka.net, таку думку озвучила телеведуча і блогер Лариса Волошина на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, до цього вже з'явилися перші передумови.
"У дні, коли на кордоні з окупованим Кримом зник український військовий, такі питання виглядають, як інформаційна арт-підготовка. Примітно, що 27 квітня росіяни вже викрадали прикордонника і тортурами намагалися схилити його до співпраці", - зазначила вона.
Також вона пов'язує останню заяву Наталії Поклонської, яка вимагала зняття Україною блокування подачі води в анексований Крим.
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"Російська інформаційно-диверсійна компанія здійснюється, в тому числі з допомогою партнерів всередині України. Навіть якщо друге за місяць викрадення українського військового російськими окупантами і не привід для головнокомандувача зробити заяву, більшість експертів розуміють, що мова може йти про спробу противником отримати інформацію", - запевняє телеведуча.
У підсумку все може закінчиться бойовими діями, вважає Волошина.
"Інформація може бути використана для початку прямих військових дій з метою примусити відновити водопостачання. Ситуація більш ніж небезпечна", - зазначила вона.
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