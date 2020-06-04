Український парламент не дав Кабміну отримати рік імунітету, відправивши на доопрацювання програму його діяльності

Таким чином, у народних депутатів залишилися розв'язані руки, щоб звільняти міністрів. Першим на вихід опинився віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Але про все по порядку. Так, у четвер, 4 червня, 245 народних обранців підтримали відправку програми діяльності уряду на доопрацювання. Перед прийняттям рішення голова Кабміну Денис Шмигаль звернувся до депутатів з трибуни Ради з тим, що документ не відповідає необхідним викликам.

"Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Саме тому сьогодні ми будемо просити народних депутатів відправити ту програму діяльності на доопрацювання. Після того Кабмін зможе внести оновлену програму діяльності, розроблену спільно з парламентом, з усіма комітетами", - зазначив Шмигаль.

Цікаво, що в разі підтримки такої програми, діючий Кабмін отримав би рік імунітету.

Після цього, 296-ма голосами, Рада звільнила Пристайка. Тепер він обійме посаду посла в Лондоні, а його місце в уряді посяде Ольга Стефанішина.

Крім того, депутати ухвалили рішення про призначення нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України. За його кандидатуру проголосували 263 депутата. Попередній міністр культури Володимир Бородянський був відправлений у відставку в березні.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов заявив, що Шмигаля незабаром можуть відправити у відставку, як і його попередника Олексія Гончарука.

Бутусов вважає, що уряд Шмигаля не зміг домогтися значних економічних результатів: останнім часом промислове виробництво в країні продовжує падати, як і доходи українців.

Журналіст порівняв доходи в державний бюджет за травень 2020 та 2019 років. Поповнення держбюджету країни значно скоротилося.

«Доходи державного бюджету у травні 2020 року скоротилися на 30% порівняно з травнем 2019 року», — повідомив Бутусов.

Нагадаємо, борги по зарплатах стрімко ростуть, українців залишили без грошей: хто постраждав найбільше.

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