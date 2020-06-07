Президента України Володимира Зеленського помітили в одному з супермаркетів Києва, де він робив покупки

Як повідомляє Politeka.net, про це написала в Facebook Людмила Архарова, вона зустріла президента в магазині Good Wine (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Президент намагався залишатися непоміченим, але у нього це не вийшло.

"В масці можна залишатися непоміченим… І люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського. У м'ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м'яко обмежив вхід... а на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють", – наголосила жінка.

На відео можна побачити, як президент України стоїть з візком, наповненим різними продуктами. У м'ясному відділі він обирав продукти додому. При цьому одягнений він так, як і під час катання на велосипедах з журналістами: сірі штани, футболка м'ятного відтінку і білі кросівки. Варто відзначити, що на новому відео президент носить маску.

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты.... Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня... Gepostet von Lyudmyla Arkharova am Samstag, 6. Juni 2020

Також раніше повідомлялося, що після відвідин Хмельницького президент і його супутники вирушили до Кам'янця-Подільського, де пройшла нарада з представниками туристичної галузі. Під час цієї поїздки Зеленському влаштували екскурсію по місту і показали оригінальний тир.

Так, главі держави запропонували вполювати кабана, який, втім, виявився всього лише картонною мішенню. Стріляти Зеленському довелося зі справжнього лука.

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