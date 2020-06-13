В Офісі президента і Управлінні державної охорони зафіксований великий спалах "китайського" вірусу

Про це повідомили джерела в ОП виданню "Страна".

Стало відомо, що вірус підтвердився у міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова та радника президента України Руслана Демченка.

За даними видання, про результати тестів стало відомо ще вчора ввечері, коли дипломати повернулися з переговорів з радником президента Франції в Парижі.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про позитивному результаті тесту на вірус і у дружини президента України Олени Зеленської. Перша леді також підтвердила цю інформацію в своєму Instagram.

Відомо, що Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, проте їх результати були негативними.

Варто відзначити, що в останні дні Україна б'є всі антирекорди по захворюваності.

За станом на 13 червня, відомо про 763 нових випадках.

Міністр охорони здоров'я України вже відреагував на такий різкий стрибок.

«Ми будемо приймати відповідні заходи. Сьогодні пройде комісія, яка перевірить обстановку в кожному регіоні і в результаті ми будемо приймати рішення», - заявив Максим Степанов.



Також міністр назвав причини таких цифр. Головна з них - це безвідповідальність людей, які перестали дотримуватися правил карантину.

Нагадаємо, Олена Зеленська потрапила в скандал з лікарем, президент не стримався: "У першій леді повинні бути...".

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