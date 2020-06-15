Є підозри, що колишньому військовому прокурору знову готують "крісло"

Про це пише Політрада.

Останнім часом Президент став все частіше і відвертіше говорити про кадровий голод. У той час, так звані діти Сороса, схоже, виявилися "самокатчиками", а Святослав Вакарчук вдруге пішов з лав Парламенту "без бою". Втім, цю доволі сумну картину доповнює ще один кричущий факт.

Вимальовується досить цікава статистика – виходить, що певне коло осіб поєднує спільна риса.

2 губернатори (Сумської і Донецької областей), 4 обласні прокурори (Хмельницька, Рівне, Луганськ, Донецьк), 1 нардеп в "Слузі народу" (заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності) і "вишня на торті" - новий старший групи прокурорів, який оголосив кінцеву підозру фігурантам у справі Шеремета з військової прокуратури, а підозру Порошенку оголошував теж колишній військовий прокурор Лавренюк.

І це не все. Цікавим є те, що всі ці люди, так чи інакше, по роду своєї служби і минулого кар'єрного росту, пов'язані з колишнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом – вони працювали під його керівництвом.

Тож виникає два простих питання:

1. Офіс Президента сам знайшов ці кваліфіковані "кадри Матіоса" і закриває свої проблемні "діри"?

2. Чи ці кадри ексвійськових прокурорів для ОП постачає сам Матіос, а його самого готують на якесь "крісло"?

Поки ж здається, що відповідь на ці питання можуть дати або в ОП, або сам Анатолій Матіос. Та от тільки виникає підозра, що обидві сторони промовчать або будуть заперечувати будь-який зв'язок між ними.

Це питання залишиться відкритим, доки українці не почують конкретну відповідь.