У Верховній Раді 153 нардепа президентської фракції «Слуга народу» опинилися мільйонерами

Про це з посиланням на дані декларацій передає Комітет виборців України в понеділок, 15 червня.

"Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, є мільйонером кожен другий депутат монобольшинства… Разом 247 народних депутатів "Слуги народу" задекларували 1,1 млрд грн (90% коштів - готівку)", - сказано в повідомленні.

Перша десятка найбагатших «слуг народу» виглядає наступним чином:

Олег Воронько - 123 млн грн;

Олександр Сова - 79 млн грн;

Андрій Герус - 38 млн грн;

Роман Мулик - 24 млн грн;

Остап Шипайло - 22 млн грн;

Руслан Горбенко - 22 млн грн;

Олександр Трухін - 21 млн грн;

Давид Арахамія - 21 млн грн;

Гео Лерос - 20 млн грн;

Артем Культенко - 19 млн грн.

Наголошується, що при підрахунку активісти враховували тільки грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи в розрахунок не бралися. Також не враховувалися грошові активи, що перебувають у власності дружин, чоловіків депутатів і їх спільні кошти. Позикові кошти також не враховувалися. Засоби, наявні в валюті, при розрахунках були переведені в гривневий еквівалент.

Нагадаємо, доходи президента Володимира Зеленського та членів його сім'ї в 2019 році склали понад 28,6 мільйонів гривень, згідно поданої декларації.

При цьому, сума отриманої Зеленським зарплати з травня по грудень 2019 року склала 208 787 грн.

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