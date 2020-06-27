Напередодні місцевих виборів у Києві найгірша ситуація

Про це заявив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко у своїй авторській програмі на Youtube "Томенко online", пише Politeka.net.

За його словами, мер Віталій Кличко, критикуючи злочинну діяльність команди Черновецького, сьогодні бере "смотрящим" екс-керівника фракції Черновецького, який теперь керує у Києві.

"Більш того, ця команда Черновецького за іншою інформацією повністю формує список і Тимошенко, і інших політичних сил, бо план в них простий: сформувати наступну Київраду із представників Кличка, Зеленського та Черновецького-Тимошенко, щоб впевнено себе почувати. Вдасться їм перемогти чи ні, але Кличко - всерівно їхній, свій, бо керує смотрящий, а він лише записує інтерв'ю по ТБ", - підкреслив Томенко.

Політик зазначив, що найтрагічніша сенсація у Києві полягає в тому, що місцева влада, яку обирали українці, вже давно нічого не вирішує.

"Вирішують смотрящі, які змінюються, але потерпаємо ми, кияни, яких завжди на виборах обманюють, а потім ділять наші бюджетні гроші у власних олігархічних інтересах", - резюмував Томенко.

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