Український громадський діяч Андрій Пальчевський попередив про те, що "хмари згущуються" над Києвом і, зокрема, над Зе-командою

Мова про ініціативу обмежити свободу слова, на що Пальчевський різко відреагував у своїй заяві в соцмережі Фейбук (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Громадський діяч назвав ситуацію "іронією долі" - так як нинішній президент Володимир Зеленський ще недавно міг вільно критикувати кого завгодно на телебаченні.

"Зелені, і іронія долі... Коли голосували за Зеленського, люди голосували за людину, яка дозволяла собі, нехай, на олігархічному каналі, нехай, з дозволу тих самих політичних противників, які мочили своїх конкурентів, але все-таки він асоціювався у нас з українською свободою слова. Прийшов до влади Володимир Олександрович - поруч з'явилися різні клевретоподібні істоти, і ось Ткаченко, нинішній міністр культури, а у Зеленського, ви ж знаєте, кадровий голод, він може тільки з одного каналу, у якого "їмо курку разом" або з іншого каналу, де "гвалтуємо курку разом" або "гвалтуємо Україну разом" запросити директорів телеканалів, більше людей у нас немає... Так ось ці всі виродки вирішили заборонити нам говорити. Починається з блогерів, закінчується сайтами і так далі", - різко висловився Пальчевський.

Експерт попередив, що ініціатива карається: "Про що це говорить? Не тільки про те, що збираються хмари над Києвом сьогодні - хмари зібралися над усім цим рухом, і восени їм настане... правильно, слово, заборонене в користуванні, але це те, що ви подумали".

Відзначимо, мова про законопроект "Про медіа", якиц ініційований колишнім гендиректором "1 + 1 Media" Олександром Ткаченком. Згідно з документом, обов'язковій реєстрації підлягають усі суб'єкти, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу. Документ повинен регулювати діяльність телебачення, радіо, преси, онлайн-медіа, стрімінговіх сервісів і платформ загального доступу до інформації. Українські медійники розкритикували законопроект.

Журналісти, які збунтувалися проти встановлення цензури, направили відкритого листа президенту України, в якому вказали, що навіть після доопрацювання законопроект містить норми, які можуть обмежувати свободу слова. У разі прийняття законопроекту органи державної влади отримають дуже широкі повноваження, що в підсумку може призвести до встановлення цензури в країні.



Нагадаємо, Пальчевський яскраво розніс Зеленського та його друзів в Раді: "Ви подивіться на їхні пики, у них...".

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