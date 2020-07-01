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Президент України Володимир Зеленський замислюється про розпуск Верховної Ради



Як передає Як передає Politeka.net , таку думку озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, причиною можливого перезавантаження парламенту стане "фінансово-економічна біда, яка вже визріває на наших очах".

"Чисто по-людськи Зеленському хочеться на когось відірватися, показати, так би мовити, крутизну і характер. Скептики заперечують, що в разі дострокових парламентських виборів президент втратить своє унікальну монобільшість", - зазначив він.

За словами Кочеткова, Володимир Зеленський вже втратив контроль над монобільшістю в Раді і всі голосують так, "як вказують їм їх реальні господарі".

"Мова про гроші в конвертах. Навіть Зеленський розуміє, що це проблема, так як гроші для виплат депутатам можна взяти тільки з якихось сірих схем. А це називається корупцією — хоч собі на кишеню береш, хоч на кишеню депутатів", - підкреслив експерт.

У зв'язку з цим Зеленський і замислюється про розпуск парламенту, впевнений Кочетков.

"Ось у Зеленського і виникають думки, а не послати всю цю фракційну шантрапу подалі, таки зібрати реальних кандидатів у депутати, яких не треба підгодовувати і, які не будуть поглядати на сторону, так і зробити з ними другу парламентську спробу", - вважає експерт.



Водночас аналітик упевнений, що монобільшості в оновленій Раді не буде.

"Доведеться входити в коаліцію. Але в коаліції можна розділити відповідальність, так і вміст фракції при меншій кількості депутатів обійдеться явно дешевше. Однак наш недосвідчений президент не хоче зрозуміти головного: змусити депутатів голосувати по команді можуть лише ідея, страх або жадібність. Але задовольнити ні перше, ні друге, ні третє Зеленський просто не здатний, хоч щорічно всіх перевибирай", - заключив експерт.

Раніше український політолог Юрій Романенко висловив схожу думку щодо ситуації з Верховною Радою.

За його словами, Володимир Зеленський може розігнати нинішній склад Верховної Ради вже в кінці літа або на початку осені. Романенко наголосив, що президента все більше злить нинішній склад парламенту, а також те, що де-факто він не контролює більшість.