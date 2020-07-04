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Стало відомо, хто повинен очолити Національний банк після відставки Якова Смолія

Про це в ефірі українського телеканалу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Politeka.net.

За його словами, до кандидатів на посаду голови НБУ є дві основні вимоги - професійність і кристально чиста репутація.

А кандидатуру Денис Шмигаль обіцяє вибрати найближчим часом.

"Законодавство України прописано так, що заміна керівника НБУ ніяк не вплине на курс і стабільність валюти. Те, що ми сьогодні не призначили нового керівника, якраз і підтверджує, що рішення Якова Смолія було для нас несподіванкою", - підкреслив Шмигаль в ефірі телеканалу.

Глава уряду додав, що владі необхідно кілька днів на консультації між собою і з кандидатами, щоб вибрати відповідну кандидатуру.

"Сьогодні, завтра або післязавтра – у найближчі дні така кандидатура буде обрано. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, а ми створили свій шорт-лист", – додав Шмигаль в ефірі політичного ток-шоу.

Але точний список прізвищ вірогідних кандидатів на посаду глави Національного банку Денис Шмигаль так і не озвучив.

Раніше ми розповідали, що Верховна Рада відправила Якова Смолія у відставку з посади глави НБУ.

На засіданні парламенту було схвалено заяву чиновника. «За» проголосували 286 народних депутатів. Таким чином, парламент звільнив главу НБУ з займаної посади.

Яків Смолій зайняв посаду голови НБУ в 2017 році. До цього він був заступником скандальної керівниці НБУ Валерії Гонтарєвої. 1 липня 2020 року він подав заяву про звільнення. У ЗМІ писали, що причиною відставки Смолія став конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що НБУ попередив про інфляцію, ціни і курс валют вдарять по кишенях українців: що потрібно знати.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що глава Нацбанку Смолій подав у відставку, перші подробиці: хто займе його місце.