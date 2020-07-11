Стало відомо, коли може відбутися новий обмін полоненими

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає УП.

За його словами, обмін військовополоненими може відбутися вже найближчим часом.

«Ми домовилися про продовження обміну, я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться в найближчим часом», - підкреслив Єрмак, коментуючи результати переговорів, в яких брали участь представники України, РФ, Німеччини та Франції.

Голова ОПУ додав, що Київ отримав гарантії і підтвердження від Німеччини і Франції, і жорстко поставив перед офіційним Кремлем питання відвідування осіб, яких незаконно утримують у полоні на окупованих територіях, представниками Червоного Хреста.

«Це дуже необхідно для того, щоб сьогодні дійсно кожен громадянин, який ми маємо інформацію, що він там, ми отримали підтвердження і змогли його звідти забрати», - продовжив він на зустрічі з журналістами.

Що стосується зустрічі глав країн Нормандської четвірки, в тому числі і Зеленського з Путіним, вона також може відбутися найближчим часом.

«Всі підтвердили важливість проведення саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт повинен відбутися, і як можна швидше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися», - заявив Єрмак і додав, що перед зустріччю повинні бути дотримані домовленості сторін з Донбасу, в першу чергу, щодо безпеки.

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За словами Віталія Портникова, конфлікт на Донбасі закінчиться, як тільки російські війська покинуть схід України.

За його словами, для цього потрібно всього лише дотримувати Мінських угод і не вестися на їх "кремлівську інтерпретацію".

Також Портников зазначив, що україна в жодному разі не можна відступати від своєї позиції, всіляко опираючись країни-агресора.

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