Український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко вказав меру Києва Віталію Кличку на великі витрати з бюджету, яких можна було б уникнути

Про це Томенко розповів на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Київ продовжує бити рекорди по неефективному нецільовому використанню бюджету. Велосипедні доріжки у нас найдорожчі, мости - найдорожчі і то їх не поспішаючи роблять. Ось я постійно їжджу на Оболонь, як тільки поворот на Троєщину, я постійно спостерігаю, мінімум півроку, 4 або 5 робочих. У мене питання: у столиці України, коли такі фантастичні кошти виділяють на транспортні розв'язки, що, у нас техніки немає? І людей немає? Або ви просто посередникам платите, які відмивають гроші, у яких немає техніки? Платіть тим людям, які вміють працювати, тим, що можуть зробити ці розв'язки швидко", - змалював першу проблему Томенко.

Далі політик говорить про фонтани: "Київ виходить на перше місце в світі за кількістю фонтанів з державного бюджету. Я знаю, що у всьому світі фонтани будують або меценати, або багаті країни... Ми бідна і корумпована країна, меценатів на фонтани ми не знайшли, але робимо з бюджету".

І під кінець Томенко жорстко розніс Кличка за виділені з бюджету 4 мільйони гривень на сувеніри:

"Найцікавіше: на прохання міського голови Віталія Кличка, треба було невідкладно витратити майже 4 млн гривень, щоб замовити подарункові годинники із написом "від мера Віталія Кличка". Це значить, що ми з вами, кияни, які заплатили гроші в бюджет і сформували його, і тепер з цього бюджету Кличко забирає у нас майже 4 мільйони і каже "напишіть мені на годиннику, що це я подарував вам цей годинник". І потім він 1500 особам, які, звичайно, теж платять податки, вручить ці годинники за наші гроші. Хоч якась же має бути межа!", - заявив Томенко.

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