Стало відомо, як склалася доля студента, який кинув яйце у колишнього президента України Віктора Януковича

Інцидент з хуліганством студента стався ще під час передвиборної гонки у 2004 році, повідомляє Politeka.net. Тоді молодий Дмитро Романюк кинув яйце у чинного прем'єр-міністра Віктора Януковича, який також був кандидатом у президенти України.

Стало відомо, що Дмитро Романюк через 16 років став працювати на державному підприємстві. Він зайняв посаду в управлінні Укрзалізниці, яке відповідає за відносини з органами державної влади. Про це повідомив глава правління "УЗ" Іван Юрик.

Варто відзначити, що Дмитро Романюк є кандидатом економічних наук з двома вищими освітами. З жовтня минулого року він перебував на посаді заступника голови Івано-Франківської ОДА, а до цього працював в приватних структурах, і в Офісі залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Нагадаємо, російський письменник Віктор Шендерович висловився про майбутнє президента РФ Володимира Путіна. На його думку, Путін не зможе втекти з країни, якщо у нього почнуться проблеми, як це зробив у лютому 2014 року тодішній український лідер Віктор Янукович, тому що у нього немає союзників.

"Він не втече, як Янукович. Адже різниця між Януковичем і Путіним досить суттєва. Старшого брата немає. Він сам старший брат - Путін, я маю в увазі", - заявив Шендерович.

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