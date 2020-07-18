На одному з білоруських аукціонів пустили з молотка "юридичну справу" екс-президента України Віктора Януковича, який злякався покарання і втік з країни

Вартість "ексклюзивних колекційних документів" стартує від 49 тисяч білоруських рублів (понад 560 тисяч гривень). Відзначається, що можливий торг.

Лот являє собою банківську юридичну справу, датовану 2004 роком. Документи містять копію паспорта, а також кілька підписів Януковича та печатки "Укрсоцбанку".

Документи продає громадянин Росії, з Брянська. Він запевняє, що вони справжні і перебували тривалий час в приватній колекції.

Нагадаємо, 24 червня цього року ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому президенту Віктору Януковичу і двом екс-міністрам оборони.

За даними слідства, під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович, Дмитро Саламатін і Павло Лебедєв з 2012 до 2014 роки були замішані у державній зраді. Як вважає слідство, це проявлялося в їх діях, які були спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, її обороноздатності, а також допомоги Російської Федерації проводити підривну діяльність проти нашої країни.

Якщо вина буде доведена, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

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На сьогодні, Дмитро Романюк через 16 років почав працювати на державному підприємстві. Він зайняв посаду в управлінні Укрзалізниці, яке відповідає за відносини з органами державної влади.

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