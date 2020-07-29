Депутат Петро Порошенко задекларував більше мільйона витрат в Єдиному реєстрі

Згідно з даними, екс-президент витратив майже 1,2 млн.

В документі зазначено, що 530 095 грн Петро Порошенко витратив на оплату транспортних усгрнлуг, ще 650 043 грн обміняв на валюту.

Українці на таку новину відреагували по-різному: деякі піддали критиці п'ятого президента України, але були й ті, хто не побачив у цьому нічого дивного.

"Шкода бо то, наші з вами гроші", "Нічого їм заздрити, все одно з нами ніхто ділиться не будуть. Крали, крадуть і будуть красти. Відкуповуються, тому і не карають. Чому дивуватися", "А за які тепер гроші буде наймати і привозити автобуси для мітингів?", "Для нього це копійки. За попередні роки він заробив у багато разів більше, заначка велика, вистачить на всіх", "Кому яке діло, рахувати чужі гроші?", "Ніколи не рахуйте чужі гроші, вони не ваші, не наші. Кожна людина повинна думати про свій бюджет. Ніхто нікому просто так нічого не дає, хто не вміє заробляти заздрить і злиться. Це наша біда і наш гріх", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн грн.

Такі дані він вніс у реєстр електронних декларацій.

2 липня Зеленський отримав 12 млн 114 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Ще 1 млн 356 тис. гривень йому принесло відчуження земельної ділянки.

Покупцем майна значиться Валентина Кисіль – дружина народного депутата України.

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