Мало хто зробив для України стільки поганого, як перший президент Леонід Кравчук

Як передає Politeka, таку думку озвучив волонтер Роман Донік на своїй сторінці в соцмережі.

Так, коментуючи долучення першого президента держави до переговорного процесу в Мінську, Донік вирішив нагадати читачам "збірну солянку досягнень" Кравчука.

"Він дозволив Чорноморському флоту РФ залишитися. Це він же дозволив Ощадбанку на*б*ти всіх з усіма радянськими заощадженнями на рахунках під час гайдаровскької реформи і в ході обміну грошей. Це він підписав відмову від прав на майно СРСР за кордоном, в якому явно була і наша частка", - зазначив Донік.

Крім того, як нагадав волонтер, саме Леонід Кравчук завів в країну московський патріархат і віддав їм всі храми і Києво-Печерської Лаври.

"Розвалив торговий флот. Найголовніше, що запам'ятається завжди - це інфляція і ручний візок на коліщатках - кравчучка", - написав Донік.

Підсумовуючи "досягнення" Кравчука, волонтер заявив, що його варто було б судити.

"За фактом його судити потрібно. Мало хто зробив для України так багато поганого. і мало хто здавав інтереси України так сильно, як цей старий негідник", - додав він.

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