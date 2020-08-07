Президент України Володимир Зеленський висловився про чиновників, які працювали за президентства Віктора Януковича

Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави дав, відповідаючи на запитання журналістів (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Таким чином, він пояснив призначення в ОП Олега Татарова, який за часів президентства Віктора Януковича був заступника голови МВС.

За його словами, серед них залишилися "нормальні люди, які не зрадили Україну".

"Ми всі жили за часів Януковича, але деякі люди втекли разом з ним. А багато хто залишився нормальним, не зрадив Україну", - вважає президент.

Більш того, він упевнений, що несправедливо таврувати всіх людей, хто працював при Януковичі.

"Мені здається, що це не справедливо всіх людей, які очолювали певну ланку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось зі старої влади. Головне, щоб людина була чесна", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у місті Мар'їнка. Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у місті Мар'їнка. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 7. August 2020

Раніше ми повідомляли, що український військовий експерт Олексій Арестович прямо звернувся до Зеленського на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, президент України повинен відповісти на важливе питання: Чим для нього є Євромайдан, а також чому одіозні політики часів Януковича не сидять у в'язницях, в той час як активістів переслідують.

Арестович дивується, чому скандальні політики часів Януковича не сидять у в'язницях, в той час як активістів переслідують.



