Глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук висловився про жителів Донбасу

Перший президент України заявив, що більшість жителів окупованого Донбасу не хочуть повертатися до складу України. Але в той же самий час він додав, що вони не проти повернутися в Україну на умовах автономії, щоб "спілкуватися" з Росією.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

"Більшість жителів Донбасу - ні (не хочуть повертатися в Україну прим.ред.), я знаю. Але вони хотіли б бути у складі України в автономному режимі. Тобто сказати, що "не хочу взагалі жити на цій землі", ні, вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, тією ситуацією, яка є в Україні, але і мати можливість спілкуватися з Росією", – заявив Леонід Кравчук.

Він також пояснив, що якщо говорити про особливий статус Донбасу, то його можна пояснити особливими правами, свободами і так далі.

"Що стосується самого [особливого] статусу. Можна статус Донбасу... але можна сказати і так: особлива система місцевого самоврядування на Донбасі. Ми (Україна прим.ред.) як би даємо особливі права, свободи і так далі", - додав Кравчук.

Також раніше повідомлялося, що Леонід Кравчук дав інтерв'ю пропагандистам РФ і поділився планами щодо ОРДЛО. За його словами, Україні варто розглянути пропозицію про вільну економічну зону не тільки в непідконтрольних районах, а й в цілому в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, Кравчук заявив про готовність налагодити зв'язок з ОРДЛО.

Також Politeka повідомляла, Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".