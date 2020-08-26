Росія не залишає спроб повернути ситуацію на Донбасі на свою користь

Зустріч радників глав держав-учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, зірвалася

Основною причиною перенесення зустрічі, озвученою в Офісі президента, стало нібито відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна, проте, впевнений ветеран АТО Олексій Петров, причина-зовсім в іншому.

Про це український захисник написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, Москва почала ухилятися від чергового раунду переговорів, незважаючи на те, що на фронті вже місяць відносна тиша. Проте, із-за стін Кремля вже прозвучало: "А ми не маємо наміру!".

В ситуації, що склалася, за поясненнями далеко ходити не треба.

«Хотілки російських окупантів дивним чином не сприймаються в українському парламенті як обов'язкова команда до дії. Вибори на Донбасі? Та не питання. Ми ж тільки за. Але при дотриманні ланцюжка умов. Дуже простих, до речі, умов. Роззброєння незаконних збройних формувань і виведення російських окупаційних військ, читай деокупація Донбасу. Відновлення контролю над частиною державного кордону з російськими агресорами. І вуаля. Можна говорити про вибори. Інакше ніяк..." , – пише ветеран.

Він підкреслює, що така ситуація абсолютно не влаштовує Кремль, у якого в руках регулятор гучності режиму припинення вогню.

"А тому показове перемир'я від російських окупантів може дуже скоро закінчиться",-прогнозує Петров, попутно зазначивши, що колись необхідно буде проводити вибори і в Криму.

У свою чергу журналіст Денис Казанський писав, що формальним приводом для зриву зустрічі в Парижі обрали постанову українського парламенту про проведення місцевих виборів, в якій Росія була названа країною-агресором.

З ним солідарний й Аркадій Бабченко, який упевнений, що Росія не піде ні на які поступки у питанні деокупації Донбасу, незважаючи на досягнутий Мінськіми угодами прогрес, тому на ці території чекає нова криза. Він нагадав, як ще раніше попереджав, що РФ ніколи не пустить на Донбас миротворців.

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