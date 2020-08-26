Глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук має намір здійснити держзраду

Про це заявив у своєму мікроблозі в Twitter відомий український політолог Сергій Таран, передає Politeka.

За його словами, Кравчук може вчинити державну зраду шляхом визнання російсько-українського протистояння на Донбасі "внутрішнім конфліктом".

На підтвердження своєї заяви, політолог показав документ, на якому стоїть підпис Леоніда Кравчука. У документі екс-президент України просить розглянути питання про відповідність проведення місцевих виборів Мінським угодам.

"Якщо хтось хоче покарати Кравчука за держзраду за Будапештський меморандум, у вас є така можливість. Саме зараз Кравчук готує нову зраду-визнання російсько-української війни "внутрішнім конфліктом" - заявляє Сергій Таран.

Politeka повідомляла, що Леонід Кравчук висловився про жителів Донбасу. Перший президент України заявив, що більшість жителів окупованого Донбасу не хочуть повертатися до складу України. Але в той же самий час він додав, що вони не проти повернутися в Україну на умовах автономії, щоб "спілкуватися" з Росією. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для українських ЗМІ.

"Більшість жителів Донбасу-ні (не хочуть повертатися в Україну прим.ред.), я знаю. Але вони хотіли б бути у складі України в автономному режимі. Тобто сказати, що" не хочу взагалі жити на цій землі", ні, вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, тією ситуацією, яка є в Україні, але і мати можливість спілкуватися з Росією", – заявив Леонід Кравчук.

Леонід Кравчук неоднозначно висловився про події в Білорусі. Зокрема він заявив, що Олександр Лукашенко не сам прийшов до влади в Білорусі – його обрав народ. І хоча білоруси говорять про порушення на виборах, український політик нібито про це нічого не знає.

"Тому я скажу так: білоруський народ-мудрий. Він показав і вчора, і сьогодні показує, що прагне до порядку, демократії і свободи, і що він цього доб'ється сам, своїми силами і можливостями. І нікому - ні Росії, ні Україні, ні будь-якій державі-втручатися в це не можна", – сказав Кравчук.

Глава української сторони на переговорах по Донбасу в Мінську підкреслив, що і Україна, і сам він повинні вести свою роботу так, щоб поважати білоруський народ, "нічого не змінюючи". На питання російських пропагандистів про те, чи вважає він вибори в Білорусі демократичними, політик заявив, що не може судити про це, так як "не був там".

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