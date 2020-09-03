Главу Генпрокуратури Ірину Венедиктову можуть замінити на колишнього заступника генпрокурора Анатолія Матіоса

Як повідомляє Politeka.net, таку інформацію на своєму Telegram-каналі повідомив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Зе розглядає варіант заміни Венедиктової на посаді генпрокурора на Анатолія Матіоса", - повідомив парламентарій і додав. - "А на САП Офіс Президента хоче протягнути депутата від Слуги народу Андрія Костіна". Андрій Костін очолює Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Анатолій Матіос вже відреагував на заяву Гончаренка і поспішив спростувати чутки про своє призначення в Генпрокуратуру в Телеграм:

"Чув про цю, начебто хитру, "політтехнологічну качку". Знаю, звідки вона злетіла і з чиєю допомогою. Точно знаю - або її хтось із мисливців зіб'є на закуску, або вона десь в очеретах іншої калюжі сяде. А можливо, качка взагалі гумова! На ім'я Додік !;)) Чесно! Мені такі пропозиції точно не надходили... Були інші! Але подивимося, як вони злетять!".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також прокоментував чутки про кадрові перестановки. За його словами, в партії про заміну Ірини Венедиктової поки не говорять: "Читав про це в анонімних Телеграм-каналах. Ніяких натяків на це і розмов немає".

Засновник експертної організації Statewatch Олександр Леменьов у свою чергу зазначив у "Facebook", що за його джерелами у владних структурах кандидатура Анатолія Матіоса вже узгоджена.

"Анатолій Матіос, кажуть не все так нині погано. Офіс Президента вчора погодив Вас на посаду наступного Генпрокурора. Це почуто навіть не від колег по громадському сектору, а дещо вище. Що ж, маємо подякувати Сергію Володимировичу Льовочкіну, що неабияк збільшує свої впливи в рамках політичного життя", - пише експерт. - "Діти бавляться. Льовочкін посилюється. Завжди знав, хто дійсно впливовий, а хто для цих впливових просто ширма, щоб лякати демократичні сили".

У той же час, анонімний Телеграм-канал "Резидент" наводить дані своїх інсайдерів, згідно з якими в офісі президента поки не планують знімати Венедиктову:

"Наше джерело в ОП розповіло, що в офісі Президента не розглядають варіант заміни Венедиктової на посаді Генпрокурора на Анатолія Матіоса, інформація вкинута в ЗМІ спеціально для дисбалансу в команді Зеленського".

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