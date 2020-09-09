ДБР закрило кілька справ про можливі злочини колишнього президента Украиїни Петра Порошенка
Таку заяву зробив заступник директора відомства Олександр Бабіков у коментарі "Українським Новинам".
"Є справи, в яких заявники вказували його, як особу, причетну до скоєння злочину. Ряд таких справ були закриті",- зазначив Бабіков і додав, що мова йде про закриття двох-трьох справ.
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Також Бабіков додав, що Держбюро розслідувань поки що не планує викликати на допит Порошенка.
Така новина не залишилася без уваги громадськості.
Один з депутатів зі "Слуги народу", Максим Бужанський вже прокоментував заяву Бабікова.
Нагадаємо, прізвище п'ятого президента України фігурує в близько 20 кримінальних провадженнях.
Нещодавно Генеральний прокурор Ірина Венедиктова сказала, що 17 справ відкрив її попередник Руслан Рябошапка і чотири - вона сама.
А ось нинішній президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що покарання для його попередника ще попереду.
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