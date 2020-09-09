Ось це поворот!

ДБР закрило кілька справ про можливі злочини колишнього президента Украиїни Петра Порошенка

Таку заяву зробив заступник директора відомства Олександр Бабіков у коментарі "Українським Новинам".

"Є справи, в яких заявники вказували його, як особу, причетну до скоєння злочину. Ряд таких справ були закриті",- зазначив Бабіков і додав, що мова йде про закриття двох-трьох справ.

Також Бабіков додав, що Держбюро розслідувань поки що не планує викликати на допит Порошенка.

Така новина не залишилася без уваги громадськості.

Один з депутатів зі "Слуги народу", Максим Бужанський вже прокоментував заяву Бабікова.

"Прекрасно. Справа плавно йде до зарахування до лику святих", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, прізвище п'ятого президента України фігурує в близько 20 кримінальних провадженнях. Нещодавно Генеральний прокурор Ірина Венедиктова сказала, що 17 справ відкрив її попередник Руслан Рябошапка і чотири - вона сама. А ось нинішній президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що покарання для його попередника ще попереду. Нагадавши, військовий накинувся на Порошенка після слів про Іловайськ А ще Politeka повідомляла, що Порошенко спровокував новий скандал своєю заявою Також Politeka писала, що Порошенко зустрівся з Коломойським.



